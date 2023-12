Freddo e disagi, tre classi del Liceo Linguistico non fanno lezione per protesta

Studenti in sciopero per le condizioni delle aule

Sabato un cortocircuito ha costretto a fare lezioni al buio: “Situazione così da mesi”

LECCO – “In aula fa freddo e i disagi sono all’ordine del giorno, oramai da mesi ci troviamo in questa situazione”. Con queste motivazioni nella mattinata di oggi, martedì 5 dicembre, tre classi dei Liceo Manzoni indirizzo Linguistico hanno deciso di non presentarsi a lezione restando fuori dall’aula in segno di protesta.

“Oramai da mesi ci troviamo in questa situazione – spiegano i rappresentanti di classe – le aule sono eccessivamente grandi causando una dispersione di calore, i termosifoni funzionano solo le prime due ore poi vengono spenti. Quando piove l’acqua filtra dal tetto e cade sui cavi causando cortocircuiti, l’ultimo si è verificato lo scorso sabato, 2 dicembre quando l’intero impianto elettrico è saltato creando disagi all’intero istituto. Ci siamo ritrovati a fare lezione al buio utilizzando le torce dei cellulari per illuminare l’ambiente”.

Questa mattina gli studenti non hanno preso parte alle lezioni della giornata sostando sul piano fuori dalle aule. Uno “sciopero” indetto sperando di ottenere riscontri positivi, come spiegato.

“Della situazione è al corrente anche la Dirigente dell’Istituto che si è dimostrata disponibile ad accompagnare i rappresentanti delle tre classi all’Ufficio competente della Provincia per esporre le dinamiche che gli studenti sono costretti a subire ogni giorno. La risposta che abbiamo ricevuto è che mancano i fondi necessari per risolvere i problemi” concludono gli studenti.