Giornata di incidenti sulle strade lecchesi, nessun ferito grave

LECCO – Una domenica impegnativa quella di oggi, 24 maggio, anche sul fronte della viabilità. Il bel tempo ha spinto tantissima gente a muoversi: particolarmente battute, oltre alla SS36, anche le strade del lago e della Valsassina. Non sono mancati gli incidenti che hanno visto coinvolte bici e moto, fortunatamente nessuno ha avuto gravi conseguenze.

Pochi minuti prima delle 11 un ciclista di 49 anni è stato soccorso dopo una caduta lungo la provinciale 583 a Oliveto Lario. Fortunatamente l’incidente si è rivelato meno grave di quanto si era pensato all’inizio e l’uomo è stato trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico). Pochi minuti dopo, sulla strada provinciale 72 a Perledo, i soccorsi sono stati allertati per la caduta di un motociclista 72enne. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo.

A Valmadrera intorno alle 14.30 un nuovo intervento per un ragazzino di 16 anni caduto dalla bicicletta, anche in questo caso l’incidente non ha avuto conseguenze serie. Alle 17 i soccorsi si sono mobilitati a Lomagna per un 22enne caduto in moto, il giovane è stato trasportato all’ospedale di Vimercate in codice giallo.

Intorno alle 18, invece, sulla strada provinciale 72 a Lierna, un giovane di 29anni è stato portato all’ospedale a seguito di un incidente che ha visto coinvolte un’auto e una moto. Anche in questo caso il giovane non è in pericolo di vita.