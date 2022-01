Green Pass. 329 persone controllate sabato, otto le sanzioni

Proseguono i servizi disposti dalla Prefettura sul territorio

Nessuna irregolarità nei 37 esercizi commerciali controllati ieri

LECCO – Continuano i controlli delle forze dell’ordine su tutto il territorio di Lecco per verificare il rispetto delle norme di contenimento della diffusione del virus covid 19. Nella giornata di ieri, sabato 22 gennaio, sono state sottoposte a controllo per il Green Pass 329 persone di cui 8 non sono risultate in regola e quindi sanzionate.

Nell’ambito dei medesimi servizi, le forze dell’ordine hanno controllato anche 37 esercizi commerciali e, in nessun caso, sono state rilevate irregolarità.