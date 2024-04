L’allarme è scattato intorno alle 11 di oggi, lunedì 15 aprile

Le fiamme si sono sviluppate nei locali sotterranei dello stabile

LECCO – Allarme intorno alle ore 11 di oggi, lunedì 15 aprile, a Lecco, in via Bronzetti, per un incendio scoppiato nei locali interrati di un condominio. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con un’autopompa e, nel giro di un’ora, hanno domato le fiamme.