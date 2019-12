Lecco. Incidente in corso Emanuele Filiberto, pedone investito da un’auto

Incidente a Maggianico, ragazza di 24 anni all’ospedale

Soccorsi in azione poco prima delle 17 di oggi, lunedì

LECCO – Grande spavento poco prima delle 17 di oggi, lunedì 16 dicembre, per una ragazza che è stata investita sulle strisce pedonali in corso Emanuele Filiberto. L’incidente è avvenuto sull’attraversamento pedonale all’altezza dell’incrocio con via alle Fornaci, in località Sant’Ambrogio.

Ad avere la peggio una ragazza di 24 anni che stava attraversando la strada e sarebbe stata urtata dall’auto. La giovane è stata caricata sull’ambulanza e trasportata all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico). Sul posto, oltre ai soccorritori, due pattuglie della Polizia Locale di Lecco, a loro spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.