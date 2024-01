Soccorsi allertati poco dopo le 10 di oggi, mercoledì

L’incidente sarebbe avvenuto nella zona della Cresta Cermenati

LECCO – I tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Lecco e l’elicottero di Areu sono stati attivati poco dopo le 10 di oggi, mercoledì 24 gennaio, per un incidente in Grignetta, nella zona della Cresta Cermenati, il sentiero normale che dai Piani Resinelli porta in vetta. Dalle prime informazioni sembrerebbe essere coinvolta una persona.

Maggiori informazioni appena possibile