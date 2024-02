Incidente in Grignetta: scivola sulla Cresta Cermenati, morto un escursionista

Troppo gravi le ferite riportate nella caduta, per il 76enne non c’è stato nulla da fare

L’uomo stava percorrendo la Cresta Cermenati quando, giunto nella parte bassa, è caduto per una decina di metri

MANDELLO – Drammatico incidente in Grignetta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 febbraio. Un escursionista di 76 anni è scivolato mentre stava percorrendo la Cresta Cermenati, la via normale per raggiungere la vetta, compiendo un volo di oltre 10 metri che non gli ha lasciato scampo.

Allertati i soccorsi poco dopo le ore 15, sul posto l’elicottero di Areu alzatosi in volo dalla base di Como e i tecnici del Soccorso Alpino. Troppo gravi le ferite riportate nella caduta, i sanitari non hanno potuto far altro che costatare il decesso.