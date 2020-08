Incidente stradale a Lecco, donna di 60 anni investita in Corso Emanuele Filiberto

L’allarme poco prima delle 10

La donna è stata soccorsa in codice giallo

LECCO – Incidente stradale nella mattinata di oggi, giovedì 13 agosto, in Corso Emanuele Filiberto a Lecco. Stando alle prime informazioni disponibili sembra che un pedone sia stato investito mentre stava attraversando la strada da un’auto che viaggiava verso Calolzio.

L’allarme è scattato poco prima delle 10, in codice rosso. Sul posto si sono portate un’ambulanza di Lecco Soccorso e un’automedica. Una donna di 60 anni è stata soccorsa in codice giallo e trasportata in ospedale. Avrebbe riportato un trauma cranico, al bacino e a una spalla. Alla Polizia Locale, giunta sul posto, il compito di stabilire l’esatta dinamica del sinistro.