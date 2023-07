Incidente sul lungolago di Lecco, scontro tra un’auto e una bici

Intervento dei soccorsi in mattinata davanti al monumento ai Caduti

Una donna di 69 è stata trasportata in ospedale fortunatamente con ferite lievi

LECCO – Intervento dei soccorsi nella mattinata di oggi, domenica, per un incidente avvenuto sul lungolago di Lecco che ha visto coinvolta una donna in bicicletta. Erano circa le 10.30 quando un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco è intervenuta per soccorrere una donna di 69 anni vittima di un incidente con un’auto.

Fortunatamente la donna non sarebbe in gravi condizioni, ma è stata trasportata all’ospedale di Lecco in codice verde (poco critico). Sul posto le forze dell’ordine hanno fatto tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Qualche ora prima, un incidente ben più grave è avvenuto a Montevecchia, in via Monza, dove è rimasto coinvolto un ciclista di 39 anni che è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in gravi condizioni.