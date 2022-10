Incidente sulla vecchia Lecco-Ballabio, coinvolte un’auto e una moto

E’ successo poco dopo le 10.30

Ferito il motociclista di 56 anni, soccorsi anche una donna e il nipote che stavano viaggiando in auto

LECCO – Brutto incidente questa mattina, domenica in via Valsassina (vecchia Lecco-Ballabio). Coinvolti due mezzi, un’auto e una moto, che per motivi da chiarire si sono scontrati. E’ successo poco dopo le 10.30.

Sul posto in codice rosso si sono portate due ambulanze della Croce San Nicolò e della Croce Rossa di Lecco e l’automedica: nel sinistro sono rimasti coinvolti una donna di 73 anni che stava viaggiando in auto con il nipote e un motociclista di 56 anni. Da chiarire l’esatta dinamica del sinistro, in posto la Polizia Locale per i rilievi del caso.

Il motociclista è stato trasportato in ospedale a Lecco in codice giallo, soccorsi anche gli altri due coinvolti.

Inevitabili le conseguenze sulla viabilità con il traffico rallentato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi della Polizia.