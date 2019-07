Lecco. Cade sul marciapiede colto da malore: soccorso un 50enne

Improvviso malore, 50enne cade sul marciapiede

I Vigili del Fuoco lo vedono a terra e mobilitano i sanitari

LECCO – Le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi ma ha preoccupato molto quanto accaduto ad un 50enne finito improvvisamente a terra in via XI Febbraio a Lecco, nelle vicinanze del centro commerciale La Merdiana.

Sono stati i pompieri, vedendo l’uomo svenuto a terra, ad avvisare il 118 che ha fatto intervenire sul posto un’automedica e il personale della Croce Rossa in ambulanza.

Pare sia stato un malore a provocare la caduta repentina del 50enne sul marciapiede. Cadendo, l’uomo si sarebbe ferito al volto.