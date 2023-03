Lecco: continuano i controlli della Polizia in stazione e in centro

Identificate 89 persone e controllati tre esercizi commerciali

Impegnata la Squadra Volanti della Questura, coadiuvata da quattro pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Milano

LECCO – Nel pomeriggio di ieri, 28 marzo, si è svolto un servizio straordinario di controllo in alcune aree del centro di Lecco, in particolare in piazza della Stazione, servizio finalizzato a verificare ed eventualmente contrastare alcune situazioni segnalate che hanno recentemente generato allarme sociale.

Il servizio coordinato della Polizia di Stato ha avuto luogo con l’impiego di personale della Squadra Volanti della Questura, coadiuvato da quattro pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e da quello della Squadra Amministrativa. Durante il servizio sono stati effettuati attenti controlli in varie zone del centro cittadino e controlli mirati in alcuni esercizi pubblici.

Nel corso del servizio sono state identificate 89 persone e controllati tre esercizi commerciali. Analoghi controlli verranno effettuati anche nelle prossime settimane.