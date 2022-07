Commerciante del centro e pittore ha raccontato la città nelle sue opere

Nel 2018 la sua ultima mostra a Palazzo Falck dedicata al borgo di Pescarenico

LECCO – Il capoluogo manzoniano dice addio ad uno degli artisti che tanto aveva raccontato del territorio nelle sue opere: Oreste Rota, pittore, è scomparso all’età di 92 anni.

Lecchese doc, classe 1930, Oreste Rota era commerciante di tessuti nella centralissima via Cavour, pianista e pittore autodidatta per hobby. Disegna e dipinge da quasi quarant’anni curando mostre personali e collettive. Dal 1998 al 2002 partecipa al concorso nazionale “La parola e l’immagine” di Levico Terme per non professionisti per Over 50. Nel ’99 si merita anche il premio speciale dalla giuria.

Nel 2013 ha realizzato una personale dal titolo “La vita del grande Papa Wojtyla” interamente dedicata al Santo Padre. Lo opere sono state poi donate al chiesa di San Giovanni di Lecco. La sua ultima fatica risale al 2016 con la mostra dedicata a “L’antico mondo contadino” le cui opere sono state esposte agli Istituti Airoldi e Muzzi di Lecco insieme agli elaborati dei piccoli alunni della scuola elementare di Germanedo in una sorta di “racconto” fra due generazioni.

I suoi soggetti preferiti sono le vedute del “suo” lago e dei “suoi” monti che ricreano atmosfere suggestive. La tecnica maggiormente utilizzata è l’olio a spatola, non disdegnando però il pastello a cera.

La sua ultima mostra, a 88 anni, è stata ospitata al Palazzo del Commercio, l’ha dedicata al borgo di Pescarenico, “tanto decantato dal Manzoni, com’era, com’è e forse come sarà” questo il titolo dell’esposizione, per un totale di 26 opere hanno “raccontato” l’antico borgo di pescatori, di manzoniana memoria, come era nel secolo scorso, com’è oggi e forse, con una interpretazione ardita, come potrebbe essere nel futuro.