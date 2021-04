Ragazzo trasportato in codice rosso all’ospedale dopo una caduta in moto

E’ successo all’una di questa notte lungo il viale Montegrappa a Lecco

LECCO – Grave incidente in nottata per un giovane di 21 anni che avrebbe riportato dei traumi serissimi dopo una caduta in moto. Il fatto è accaduto intorno all’una della notte appena trascorsa a Lecco, lungo il viale Montegrappa.

Il giovane è stato ritrovato a bordo strada, disteso sul marciapiede e incosciente. E’ stato soccorso dal personale della Croce Rossa e dagli uomini del 118, poi è stato trasportato al vicino ospedale Manzoni in codice rosso. Il ragazzo è ora ricoverato in rianimazione.