Lecco. “Investito da un pirata della strada”, la lettera di un ciclista

Ci scrive un cittadino investito in via Capodistria da un’auto che non si è fermata

“Soccorso da alcuni passanti, ora la Polizia sta cercando di individuare l’automobilista”

LECCO – “Scrivo per segnalare un episodio accaduto domenica 15 gennaio a Lecco. Poco prima delle 8 di mattina, stavo percorrendo con la mia bicicletta via Capodistria in direzione lago, quando sono stato investito da un pirata della strada”.

E’ un ciclista, che vuole restare anonimo per motivi di privacy, a raccontare in una lettera inviataci quanto successo la scorsa settimana nel quartiere Santo Stefano.

“La macchina procedeva sbandando nella mia corsia, il che ha causato un impatto frontale – spiega – Immediatamente dopo la mia caduta, il pirata se ne è andato, continuando nella sua marcia in direzione via Turati. Fortunatamente, sono stato soccorso da alcuni ragazzi che sono passati sul luogo dell’impatto pochi secondi dopo: sono quindi stato portato in pronto soccorso da un’ambulanza”.

L’uomo non ha riportato ferite troppo serie nel sinistro: “Me la sono cavata con alcune botte ed escoriazioni; notevoli invece i danni materiali alla bicicletta, agli occhiali da vista e al caschetto. La polizia giudiziaria di Lecco ha già raccolto la mia denuncia, e sta indagando per trovare il colpevole. Le speranze di trovarlo sono legate soprattutto ai detriti che l’automobile ha lasciato sul luogo dell’impatto, e che sono stati raccolti dalle forze dell’ordine”.

“Vorrei chiedervi se potete dare conto dell’accaduto sulle vostre pagine – ci scrive – così da sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di comportarsi in modo civile alla guida”.