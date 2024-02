Malgrate in lutto per la morte di Elena Ratti, aveva 49 anni

Tanti i messaggi degli amici e conoscenti: “Eri una guerriera”

I funerali martedì alle 15.30 a Malgrate

MALGRATE – “Voglio ricordarti con il tuo sorriso. Sei stata una guerriera, hai lottato senza mai arrenderti, ora canta con gli angeli”. E’ solo uno dei tantissimi messaggi di cordoglio per la scomparsa di Elena Ratti, 49 anni, giovane malgratese vinta dalla malattia contro la quale combatteva da diversi anni.

Elena si è spenta nel fine settimana, lasciando un grande vuoto nella comunità di Malgrate, dove viveva, ma anche a Lecco, dov’era molto conosciuta. In queste ore in molti ricordano la donna, “solare e piena di vita”. “Purtroppo si sono presi il fiore più bello, ora puoi riposare in pace”.

Elena lascia la mamma, Anna, il compagno Salvatore e il figlio Elvis Domenico. I funerali si terranno domani, martedì 13 febbraio, alle ore 15.30 presso la chiesa parrocchiale di Malgrate, quindi Elena verrà sepolta nel cimitero di Castello sopra Lecco.