Maltempo: diversi interventi dei Vigili del Fuoco, pronti per l’allerta

Fortunatamente nonostante la forte criticità non si sono registrati danni particolarmente significativi

Le squadre dei Vigili del Fuoco erano pronte a fronteggiare l’allerta meteo rossa

LECCO – Alberi caduti al suolo, allagamenti e smottamenti: sono diversi gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco del comando di Lecco per il maltempo che si è abbattuto anche nelle ultime ore sul territorio lecchese.

Le squadre della centrale operativa del Bione erano allertate per ogni evenienza considerato l’allerta rossa diramata per questa zona, tanto da portare la Prefettura a emettere un’ordinanza di chiusura delle scuole superiori di secondo grado per la giornata di oggi, giovedì 10 ottobre.

Fortunatamente al momento l’emergenza è passata senza che si siano registrati danni particolarmente significativi.

Le previsioni meteo indicano un miglioramento delle condizioni a partire dalle prossime ore mentre venerdì, la rimonta di un sistema di alta pressione sul Mediterraneo centrale, porterà una maggiore stabilità, seppure influenzata a diverse riprese dagli effetti di un sistema depressionario nel frattempo posizionatosi sulla Penisola Iberica.