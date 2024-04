LECCO – Incidente nel tunnel del Barro lungo la Statale 36 in direzione Lecco (Nord) intorno alle ore 9.30 di oggi, martedì 9 aprile. Per cause ancora da accertare un’auto si sarebbe ribaltata, coinvolte quattro persone. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi. Inevitabili rallentamenti e lunghe code verso Lecco.