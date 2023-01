Paura a Maggianico, anziana investita in corso Emanuele Filiberto

La donna, 78 anni e residente in zona, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita

L’incidente è avvenuto poco prima delle 11.30, diversi i traumi riportati dall’anziana

LECCO – Paura a Maggianico stamattina, 20 gennaio, per una donna investita in corso Emanuele Filiberto, nei pressi dell’incrocio con via Fontanella. L’allarme è scattato poco prima delle 11.30, la donna, 78 anni residente nel rione, è stata trasportata all’ospedale di Lecco con diversi traumi anche se, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

I primi a intervenire sono stati i membri dell’equipaggio di un’ambulanza di Adda Soccorso in transito proprio in quel momento per un trasporto secondario, poi sono subito arrivate anche una ambulanza della Croce S. Nicolò e l’automedica di Lecco. Spetterà alla Polizia Locale ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.