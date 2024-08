Paura a Pescarenico: in preda ad un raptus lancia bottiglie di vetro contro il bar

Il movimentato episodio è avvenuto sabato sera verso le 21, sono dovuti intervenire le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco

Urla e vetri in strada: “Per fortuna nessuno si è fatto male”. Il titolare del locale farà un esposto

LECCO – “Non lo nego, ho paura per la mia incolumità e quella della mia dipendente e ovviamente per la mia attività”. A parlare è il titolare del locale In Vino Veritas Cafè in Piazza Fra Cristoforo a Pescarenico, teatro, sabato, di una serata movimentata. A creare problemi un uomo, residente non distante dal bar, che per tutta la giornata ha mostrato comportamenti molesti ed aggressivi, arrivando a lanciare bottiglie di vetro contro gli avventori del locale.

“Questo signore – spiega il titolare dell’attività – abita di fronte al mio bar, so che ha avuto alcune difficoltà, ma sabato sin dal mattino ha iniziato a tenere un comportamento insostenibile prima importunando passanti, soprattutto donne, poi facendo versi e urlando”. La situazione degenera verso sera: “Erano circa le 19, lui era a casa sua ma era molto agitato, tant’è che qualcuno ad un certo punto per via del disturbo ha chiamato la Polizia”. In posto dalla Questura si sono portati due agenti, nel tentativo di calmarlo. “Per tutta risposta – racconta l’esercente – lui ha lanciato una bottiglia di vetro dal balcone. Sono così andato a chiamare il parroco, sperando potesse fare qualcosa senza che la situazione degenerasse, dal momento che lo conosce. E’ salito in casa sua e quando è sceso ci ha rassicurati, dicendo che si era tranquillizzato”.

Due ore dopo però, verso le 21, accade ancora qualcosa. Il bar non è pienissimo ma ai tavoli esterni ci sono diversi avventori. L’uomo, in preda ad un raptus, si è affacciato nuovamente alla finestra iniziando ad urlare e a lanciare verso il locale altre bottiglie di vetro. “Ne saranno volate almeno otto, la strada era una cristalleria, sembrava ci fosse stato un incidente”. A quel punto è partita un’altra chiamata alle forze dell’ordine: in posto sono arrivati due mezzi dei Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, la Polizia Locale, l’ambulanza e l’automedica. “Hanno dovuto chiudere temporaneamente la strada, perché piena di vetri…per fortuna nessuno si è fatto male” commenta.

L’uomo è stato sedato e portato via: “Oggi (lunedì, ndr), ho visto che è già tornato a casa e non nego la mia preoccupazione, per la mia attività, ovviamente, ma anche per un discorso di sicurezza personale, visto il comportamento aggressivo che ha dimostrato, e per l’intero quartiere: volavano bottiglie di vetro da un terrazzo su un incrocio, passavano auto, persone, anche famiglie con bambini”. Il titolare come annunciato farà un esposto in Questura: “L’auspicio è che si possa fare qualcosa perché episodi come questi non riaccadano e, soprattutto, non abbiano esiti tristemente peggiori, come purtroppo spesso sentiamo accadere”.