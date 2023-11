Pedone investito in via XI Febbraio a Lecco, intervento dei soccorsi

L’incidente nella mattinata di oggi, mercoledì, poco dopo le ore 9

Una persona è stata trasportata all’ospedale ma, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita

LECCO – Incidente in via XI Febbraio a Lecco nella mattinata di oggi, mercoledì. Una persona è stata investita da un’auto proprio davanti all’ex Leuci. Sul posto si è precipitata l’ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco insieme all’automedica. La persona, nonostante la violenza della botta, non sembrerebbe in pericolo di vita.

Dopo le prime cure sul posto da parte dei sanitari, è stata trasportata all’ospedale in codice giallo (mediamente critico). Sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale di Lecco che dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.