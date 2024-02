PESCATE – Incidente a Pescate nella mattinata di oggi, martedì 13 febbraio, con ripercussioni sulla viabilità. L’incidente avvenuto in via Roma, oltre a creare problemi alla viabilità locale, sta creando code e rallentamenti anche in Statale 36, sul Terzo Ponte, all’altezza dell’uscita di Pescate in direzione Milano.