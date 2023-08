Piani Resinelli, grande mobilitazione dei soccorsi al Belvedere

Una persona sarebbe stata vista cadere dalla passerella panoramica

L’allarme è scattato intorno alle 22 di venerdì sera, sul posto anche l’elicottero

PIANI RESINELLI – Grande mobilitazione dei soccorsi nella serata di ieri, venerdì 25 agosto, ai Piani Resinelli. L’allarme è stato lanciato poco dopo le ore 22 da alcuni testimoni che avrebbero riferito di aver visto una persona cadere dalla passerella panoramica al Belvedere del Parco Valentino.

Subito sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino della XIX Delegazione Lariana e i Vigili del Fuoco di Lecco, insieme ai Carabinieri. Sul posto ha effettuato un sorvolo anche l’elisoccorso del 118 per cercare di individuare la persona, si tratterebbe di un giovane, ma con esito negativo.

Dalla zona della passerella panoramica, la struttura in ferro realizzata qualche anno fa e che esce a sbalzo nel vuoto per una decina di metri, i soccorritori si sono calati lungo la parete che scende a picco per parecchie centinaia di metri, ma anche in questo caso con esito negativo. Il buio, ovviamente, ha reso tutte le operazioni più complicate.

I soccorritori hanno lavorato fino a notte fonda, quando sulla zona si è abbattuto un violento temporale. Le ricerche dovrebbero riprendere nella mattinata di oggi. I Carabinieri dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto anche se non si esclude un gesto estremo.