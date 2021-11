Intervento dell’elisoccorso anche allo Zucco Angelone per un arrampicatore che si è infortunato

PIANI RESINELLI (Mandello) – Un escursionista è precipitato mentre stava percorrendo il sentiero Direttissima, in Grignetta, in prossimità del Caminetto Pagani. L’incidente è avvenuto alle 11.25 circa di questa mattina, domenica, quando è stata lanciata la richiesta di soccorso.

Si tratterebbe di un uomo caduto nel tratto attrezzato con catene poco prima di raggiungere le scale metalliche del caminetto e precipitato nel canale sottostante per diverse decine di metri.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso di Como, allertati e pronti ad intervenire anche i volontari del Soccorso Alpino della Stazione di Lecco. L’uomo è stato recuperato e trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Lecco con un trauma cranico e una ferita ad un braccio.

Sempre in mattinata, poco prima delle 11, l’elisoccorso di Como è intervenuto allo Zucco Angelone a Barzio, per soccorrere un arrampicatore che si è infortunato, procurandosi una lussazione alla spalla, poi trasportato all’ospedale di Lecco in codice verde.