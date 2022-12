Principio d’incendio a Castello, intervento dei pompieri in via Ponte Alimasco

A far scattare l’allarme la fuoriuscita di fumo da una palazzina del rione lecchese

L’azione dei Vigili del Fuoco ha scongiurato la diffusione dell’incendio in altre zone dell’edificio

LECCO – Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 dicembre, nelle case popolari vicino al cimitero di Castello, rione di Lecco, in via Ponte Alimasco. A far scattare l’allarme la fuoriuscita di fumo dalla finestra di un appartamento situato al terzo piano dell’edificio. Stando alle prime ricostruzioni, a scaturirlo sarebbero state alcune carte, presumibilmente di regali, presenti sotto l’albero di Natale. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con due mezzi, un’autoscala per raggiungere il balcone dell’abitazione e un APS. Nessuna persona rimasta coinvolta, anche se nell’intervento è stato salvato e rianimato un piccolo cagnolino. L’azione dei pompieri ha scongiurato il propagarsi dell’incendio ad altri appartamenti o camere circostanti.