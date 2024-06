Rissa nella notte in Viale Turati: “Lecco non merita certe scene”

E’ successo tra sabato e domenica, intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine

Danneggiate anche alcune auto. Un residente: “Siamo stanchi”

LECCO – Sabato notte di violenza in Viale Turati dove i soccorsi sono stati chiamati ad intervenire intorno all’una e mezza per una rissa tra più persone.

Da chiarire i motivi della lite che, stando a quanto appreso, sarebbe scoppiata per futili motivi tra un gruppo di individui, fuori dal tabaccaio all’altezza del semaforo. In posto si sono portati un’ambulanza della Croce Rossa, Polizia e Carabinieri, allertati da alcuni residenti.

“Dopo mesi di tranquillità da qualche settimana a questa parte siamo tornati ad una situazione fuori controllo – commenta un cittadino – urla, schiamazzi e musica alta fino a tarda notte fino a ieri quando è successo il pandemonio: botte e persino auto danneggiate, scene davvero agghiaccianti che Lecco non merita. La gente è stanca, ieri notte sono volati anche secchi d’acqua dai balconi, ma non è servito a niente. Speriamo in qualche controllo aggiuntivo” ha concluso, amareggiato.

Durante la nottata le forze dell’ordine sono state allertate altre due volte, alle 3.30 per una presunta lite fuori dalla discoteca Orsa Maggiore (all’arrivo dei Carabinieri non è stato trovato nessuno) e alle 4.30 per un ubriaco, trasportato poi in Ospedale in codice verde.