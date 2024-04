Scontro tra due auto in via Gorizia: quattro persone coinvolte

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, sabato

Lo scontro in prossimità di una curva: chiuso al traffico un tratto di via Gorizia

LECCO – Brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi, sabato 20 aprile, in via Gorizia. Per cause al vaglio degli agenti della Polizia locale, intervenuti per i rilievi, due auto, in marcia in direzione opposta, si sono scontrate in corrispondenza di un tratto in curva.

L’urto è stato particolarmente violento tanto da allertare i soccorsi in codice rosso.

In poco tempo sono giunti in posto due ambulanze (una di Lecco Soccorso e l’altra della Croce Rossa), l’automedica e una pattuglia della Polizia locale. Gli agenti hanno provveduto a chiudere la strada al transito dall’intersezione con via Oslavia a quella con via Seminario in modo da poter effettuare in tutta sicurezza l’intervento di soccorso ai feriti e i rilievi dell’incidente.

Presente sul posto anche una pattuglia della Polizia stradale per regolare la viabilità in corrispondenza con via Oslavia.

Sarebbero quattro le persone coinvolte nell’incidente: fortunatamente le loro condizioni, a differenza di quanto ipotizzato in un primo momento, non sarebbero gravi.