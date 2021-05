Si sente male nei pressi di Somasca, soccorsi al lavoro

L’uomo è stato imbarellato e trasportato per mezz’ora fino all’ambulanza

VERCURAGO – Intervento nel pomeriggio di oggi, domenica, per i tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino. L’operazione di soccorso è avvenuta nella zona del Santuario di Somasca, per un uomo di 44 anni che stava male e non riusciva a proseguire l’escursione.

Sul posto si sono portati i volontari del Soccorso Alpino della Stazione di Lecco con i Vigili del fuoco i quali hanno raggiunto il 44enne. L’uomo è stato imbarellato e trasportato per una mezz’ora fino all’ambulanza che lo ha portato all’ospedale.