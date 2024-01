Soste selvagge in via Bonaiti a Rancio, la segnalazione di un lettore

Parcheggi creativi davanti al vecchio lavatoio di Rancio alto

E’ successo nelle sere scorse, un lettore chiede maggior rispetto

LECCO – Un parcheggio a dir poco creativo quello immortalato nella serata di ieri, sabato, nel rione di Rancio alto, in via Antonio Bonaiti, dove c’è il vecchio lavatoio. Gli spazi sono limitati per non dire insufficienti, soprattutto nei rioni dove, nei vecchi nuclei, concepiti quando i mezzi a motore erano di là da vanire, non riescono a soddisfare i bisogni di posti auto. E così, capita spesso di vedere parcheggi improvvisati.

Superfluo in questi casi sottolineare la maleducazione delle persone che lasciano l’auto in divieto di sosta senza mostrare rispetto per niente e per nessuno, spesso solo per non dover far due passi in più a piedi. Raccogliamo quindi la segnalazione di un lettore che chiede solamente un po’ più di educazione.