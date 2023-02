LECCO – Segnaliamo un incidente accaduto poco prima di mezzogiorno sulla Statale 36 nel tratto del tunnel del Monte Barro, in direzione Lecco (carreggiata Nord).

Sul posto stanno intervenendo i soccorsi insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Stradale. L’intervento si è risolto in breve tempo, senza necessità di trasporto in ospedale per i coinvolti.