SS36. Ore 11.30 – Incidente nel Barro, code in direzione Milano

LECCO – Incidente nel tunnel del Barro in direzione Milano alle 11.30 di oggi, sabato 4 novembre. Nello scontro tra auto coinvolte due persone un uomo di 58 anni e una donna di 48 anni che non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco. Inevitabili rallentamenti e code a partire dal Terzo Ponte verso Milano.

Anche in centro città traffico in tilt, dovuto sia alle ripercussioni del sinistro nella galleria che per un’auto finita in panne in via Amendola a Lecco, poco dopo il ponte della ferrovia, nella strada che scendendo dalle Meridiane conduce alla Piccola. Sul posto la Polizia locale a dirigere il traffico