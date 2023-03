Statale 36. Incidente tra Abbadia e Lecco in direzione Milano

LECCO – Scontro tra un’auto e una moto, intorno alle 15.30 di oggi, lungo la Statale 36 all’altezza di Pradello, tra Abbadia e Lecco, in direzione Sud (Milano). Coinvolto un uomo di 65 anni che è stato soccorso in codice giallo (mediamente critico).

Si segnalano rallentamenti e code in direzione Lecco.