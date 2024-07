Traffico. Rientro in coda per tanti automobilisti, anche per colpa degli incidenti

La bella domenica estiva ha richiamato tantissimi turisti e visitatori, in coda per il rientro

Soccorsi in azione su tre incidenti a partire dal tardo pomeriggio

LECCO – Rientro in coda domenica per tanti automobilisti in transito da Lecco. La bella giornata di sole ha attirato in città, sul lago e in Valsassina tanti turisti e come da copione code e rallentamenti si sono registrati nell’orario di punta, principalmente in direzione Milano.

Ad aggravare la situazione già complicata diversi incidenti stradali che si sono verificati lungo la Statale 36, sulla nuova Lecco-Ballabio e lungo la Provinciale 72, sul lago.

I soccorsi sono in azione lungo la SS36 nel tratto compreso tra il Bione e l’uscita i Pescate per soccorrere un 57enne. Lungo la nuova vecchia Ballabio nella galleria Valsassina (l’ultima scendendo verso Lecco), si è verificato un incidente tra un’auto e una moto. Due le persone coinvolte e soccorse in codice giallo.

Ad Abbadia Lariana, lungo la provinciale, all’altezza di Piazza della Costituzione, un altro incidente stradale, sempre tra un’auto e una moto, ha causato forti rallentamenti lungo la direttrice, con code anche a Mandello.

Si consiglia di prestare attenzione.