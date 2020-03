Un minuto di silenzio davanti ai municipi, lutto per le vittime del Coronavirus

A mezzogiorno bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio

La cerimonia anche nei Comuni lecchesi in ricordo dei morti dell’epidemia

LECCO – Giornata di lutto anche nel lecchese per le vittime del Coronavirus: a mezzogiorno, davanti ai municipi e ai monumenti ai caduti dei Comuni lecchesi, si è svolto un minuto di silenzio per ricordare le persone scomparse in queste settimane a causa di questa terribile epidemia.

“Abbiamo accolto con piacere questa iniziativa che si è estesa a livello nazionale – ha dichiarato il sindaco di Lecco Virginio Brivio poco dopo il minuto di silenzio – ci è stato chiesto di ricordare in questo momento tutte le persone che sono morte in queste prime settimane di emergenza sanitaria, cercando di fare in modo che il loro sacrificio non sia stato invano. Vogliamo ringraziare di cuore gli operatori della sanità, le unità che vanno a visitare i pazienti a domicilio, tutte le forze dell’ordine, la Protezione Civile e quella vasta rete di volontariato laico e cristiano che in questi giorni tanto sta facendo”.

Il sindaco si è poi rivolto ai cittadini: “So che stiamo affrontando un periodo difficile e di grandi sacrifici, stare chiusi in casa è un obbligo ma deve alimentare in noi la consapevolezza. Siamo qui, istituzioni e autorità, per dire che stiamo affrontando giorni e settimane decisive, che la sfida non è ancora vinta e l’impegno di tutti noi nel rispettare le norme di sicurezza è fondamentale per uscirne”.



L’iniziativa istituzionale parte da Bergamo, la provincia che sta pagando il prezzo più alto di vite, ed è stata abbracciata anche dalla Provincia di Lecco e dai Comuni del nostro territorio. Alle 12, le bandiere esposte fuori dai municipi sono scese a mezz’asta in segno di lutto.

Un minuto di silenzio, hanno spiegato il sindaco Virginio Brivio e il presidente Claudio Usuelli della Provincia, “per onorare tutti i defunti a causa dell’epidemia e per essere vicini ai loro cari, privati della possibilità di salutarli e di dare loro degna sepoltura.

Nell’invitare i Sindaci ad aderire a questo momento di raccoglimento, cogliamo l’occasione per ringraziarli tutti per il lavoro che stanno facendo in questa situazione così drammatica”.

LA CERIMONIA A MERATE

Anche a Merate l’amministrazione comunale ha esposto le bandiere a mezz’asta e osservato il minuto di silenzio. Alla breve cerimonia erano presenti il sindaco Massimo Panzeri, il prevosto don Luigi Peraboni, gli agenti della Polizia locale e alcuni volontari della Protezione civile. Al termine del minuto di raccoglimento, Marcello Corti, maestro della banda sociale Meratese, ha suonato il silenzio con la tromba dal balcone situato al primo piano del Municipio.

LA CERIMONIA A OSNAGO

A Osnago lo scoccare delle campane ha sancito l’inizio della cerimonia di commemorazione delle persone morte a causa del coronavirus. Trascorso il minuto di silenzio, il sindaco Paolo Brivio ha voluto ringraziare tutti gli osnaghesi che hanno deciso di prendere parte al momento seguendo la diretta Facebook. “A differenza di altri colleghi non ho chiesto alla parrocchia di fare suonare le campane a lutto perché, in questi giorni, oltre al dolore ci vuole anche un elemento di normalità e speranza. Quando questa storia sarà finita, dovremo sì fare spazio al lutto e trovare il modo di onorare le persone morte e quelle che stanno soffrendo. E dovremo farlo collettivamente”.

LA CERIMONIA A DERVIO

A Dervio di fronte al municipio si sono radunati il sindaco Stefano Cassinelli insieme al responsabile della Protezione Civile Marzio Colombo, al comandante della Polizia Locale e al parroco Don Andrea Molteni. Dopo il minuto di silenzio le campane del paese sono state fatte risuonare a lutto.

LA CERIMONIA A CALOLZIO

Di fronte al palazzo comunale hanno osservato il minuto di silenzio il Sindaco Marco Ghezzi, il vice sindaco Aldo Valsecchi; gli assessori Cristina Valsecchi, Luca Caremi, Tina Balossi e Dario Gandolfi; i consigliere Pamela Maggi e Mazzoleni Sonia. “Un ringraziamento per la presenza di Don Luca Casali e Roberto Gagliardi”.

LA CERIMONIA A CARENNO

Un’immagine anche da Carenno, bandiere a mezz’asta e, al centro, il sindaco Luca Pigazzini nel momento di commemorazione e ringraziamento.