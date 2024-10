Violenza in centro città, ennesima rissa tra giovani di fronte al Comune

E’ successo ieri sera, mercoledì, una dozzina di giovani coinvolti

Lo sfogo dell’architetto Giovanni Rusconi, testimone della scena: “Non è possibile che il centro città sia in balia di queste persone”

LECCO – Ancora una rissa in pieno centro città, in Piazza Diaz, proprio di fronte al Comune. Protagonisti una dozzina di giovani che per motivi da chiarire hanno iniziato a litigare, passando in fretta dalle parole alle mani.

E’ successo tra le 21.30 e le 22 di ieri sera, mercoledì 10 ottobre. Ad assistere all’indegno spettacolo, suo malgrado, è stato l’architetto Giovanni Rusconi che stava rientrando a casa.

“Stavo passando in via Sassi in auto e ho visto questo gruppo di ragazzi massacrarsi proprio in mezzo alla strada, davanti al municipio. Ho dovuto fermarmi, erano davanti e dietro di me” ha raccontato.

Rusconi ha anche girato un video: “L’ho fatto avere anche al sindaco, ma giusto per informarlo dell’ennesimo episodio. Non ne faccio una questione né politica né di razzismo, semplicemente è la realtà dei fatti: in centro Lecco ci sono tre strade principali, completamente in balia di queste persone, che non sono vittime di una mancata integrazione, come ogni tanto si sente dire, ma sono semplicemente dei delinquenti. Negli ultimi mesi ho assistito a diverse altre scene simili, sempre in zona, e so di non essere l’unico. La situazione è veramente fuori controllo” si sfoga l’architetto.

La rissa è terminata con l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi: tre giovani tra i 20 e i 34 anni sono stati portati in Ospedale in codice verde per le ferite riportate.