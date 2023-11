Lecco. Rubava nelle auto di tutta la provincia e fuori, 42enne arrestato

Dieci i veicoli saccheggiati dall’uomo, già noto alle forze dell’ordine

A incastrarlo le immagini della videosorveglianza, ora è agli arresti domiciliari

LECCO – Arrestato dalla Polizia di Stato un uomo autore di diversi furti d’auto in provincia di Lecco. L’uomo, 42enne pluripregiudicato e già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, ha rubato dieci veicoli nel Lecchese e a Milano.

L’azione malavitosa seguiva sempre lo stesso modus operandi: l’uomo individuava auto parcheggiate lungo vie cittadine o parcheggi comunali, forzava abilmente la serratura in pochi secondi e asportava tutti gli effetti personali dei malcapitati, tra cui abbigliamento, documenti, carte di credito ma anche apparecchiature fotografiche o elettroniche. I furti messi a segno sia di notte che in pieno giorno.

Come rilevato dai sistemi di videosorveglianza l’indagato era abilissimo nel forzare le serrature delle auto in sosta, impiegandoci pochissimi secondi e riuscendo a dileguarsi anche con bottini cospicui. Nelle immagini del video si vede il reo allontanarsi dopo l’ennesimo furto con le valige rinvenute in un’autovettura di ignari stranieri.

Nel mese di giugno, su ordine della locale Procura della Repubblica, gli Agenti della Squadra Mobile avevano già eseguito una perquisizione nell’appartamento del sospettato, rinvenendo diversa refurtiva, tra cui le valige asportate qualche notte precedente dal veicolo di un turista croato giunto in provincia per il matrimonio del cugino, nonché gli effetti personali prelevati poche settimane prima da un veicolo in sosta nel comune di Milano.

Grazie ai video e alle immagini raccolte, il Tribunale di Lecco ha emesso la misura cautelare custodiale degli arresti domiciliari a cui le forze dell’ordine hanno dato esecuzione negli scorsi giorni. Risultata fondamentale la collaborazione tra la Squadra Mobile e il Comando Associato Polizia Locale di Valmadrera Civate e Malgrate nell’interrompere i furti reiterati, concentrati soprattutto in questi comuni lacustri.