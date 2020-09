Malgrate. Incontri ‘hot’ nel parcheggio? La minoranza scrive al sindaco

Incontri ‘particolari’ nel parcheggio dei quartiere Fabusa di Malgrate?

La minoranza scrive al sindaco: “Donne con parrucche vistose e anziani automobilisti”

MALGRATE – Un via vai di donne e auto nel parcheggio vicino all’asilo sono le segnalazioni raccolte da alcuni consiglieri comunali che hanno voluto portare il caso, o almeno presunto tale, all’attenzione del sindaco Flavio Polano.

Succede a Malgrate, nello specifico nel quartiere Fabusa, zona residenziale del paese.

“Abbiamo notizia di incontri ‘particolari’ tra ragazze che escono con vistose parrucche e passanti, per lo più anziani, che giungono con le loro autovetture, che sarebbero luogo dei sopracitati incontri ‘particolari’” scrivono i consiglieri comunali Francantonio Corti e Roberto Mulargia, rispettivamente dei gruppi “Obiettivo Persona” e “Malgrate Più”.

Una segnalazione messa nero su bianco in un’interrogazione al sindaco Flavio Polano che dovrebbe essere discussa nel prossimo consiglio comunale.

“Entrambi, sia io che il consigliere Mulargia, abitiamo nel quartiere – ci spiega Francantonio Corti – durante le ferie estive ci sono arrivate delle segnalazioni dai residenti, quando siamo rientrati a Malgrate abbiamo potuto vedere anche noi con i nostri occhi strane situazioni”.

Quello che è stato evidenziato è la presenza nel parcheggio, in orario serale, di giovani donne e di automobilisti, “soprattutto anziani” ci dicono, che le caricherebbero sui loro automezzi, per consumare in auto il ‘motivo’ dell’incontro.

“Certe situazioni vanno segnalate direttamente alla Procura, non al sindaco” risponde il primo cittadino, Flavio Polano.