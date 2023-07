Malore alla guida esce di strada e finisce contro un palo, soccorsa 27enne

E’ successo intorno alle 8

La giovane soccorsa in codice giallo

ROBBIATE – Incidente sabato mattina a Robbiate, in via Greppi. Coinvolta un’auto che per motivi da chiarire, forse un malore della conducente, è uscita di strada invadendo la corsia opposta e finendo contro un palo della luce. E’ successo intorno alle 8 in zona Penny Market.

L’allarme è scattato in codice rosso, in posto l’ambulanza e l’automedica, in volo si è alzato anche l’elicottero del 118 da Como. La giovane alla guida, una 27enne, è stata soccorsa in codice giallo e trasferita all’Ospedale di Lecco.