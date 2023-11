Abbadia. Torrente Zerbo in piena: chiusa passerella a lago

Dalle ore 16.00 scattato il divieto d’accesso

Preoccupano le forti piogge che stanno riempiendo lo Zerbo e innalzando il livello del lago

ABBADIA – Chiusa per ragioni di sicurezza la passerella a lago ad Abbadia: il maltempo che in queste ore sferza il territorio sta destando preoccupazione e riempiendo il torrente Zerbo, nonché innalzando il livello del lago.

Per tali motivi l’Amministrazione comunale ha emesso un’ordinanza che intima la chiusura della passerella a lago dalla chiesa di San Lorenzo, dove questa comincia in via Lungo Lario, fino alla Punta. Il divieto è scattato dalle ore 16.00 di oggi, giovedì, e continuerà fino a nuovo ordine per preservare l’incolumità dei cittadini.