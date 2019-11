Ancora una frana sul lago, interrotta via per Vezio a Perledo

Di nuovo uno smottamento, è successo in via per Vezio a Perledo

Al lavoro i Vigili del Fuoco e le ruspe per rimuovere le rocce

PERLEDO – Ennesimo episodio franoso sulle strade della sponda orientale del Lario: è successo intorno alle 16 di domenica in via per Vezio a Perledo.

La strada è utilizzata, oltre che dai residenti e dal personale delle aziende che li hanno sede, anche dai visitatori del Castello di Vezio, costruzione che domina dall’alto Varenna.

Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco di Bellano e una dal comando di Lecco. Impiegata anche una colonna faro per illuminare la zona interessata dallo smottamento.

Il sindaco: “Cerchiamo di aprire almeno una corsia”

“Stanno lavorando con le ruspe per portare via il materiale franato, si sta cercando anche di rompere una roccia che da sola peserà circa 200 quintali e i mezzi non riescono a spostare. La situazione è critica” spiega il sindaco Ferdinando De Giambattista.

La frana, conferma il primo cittadino, ha interrotto la strada che sale verso la frazione di Vezio. “Si tratta di circa 140 metri cubi di materiale finito in strada, è successo 250 metri dopo l’accesso alla via dalla provinciale Varenna-Esino. Vezio al momento è isolata, stiamo cercando di aprire al più presto almeno una corsia nel caso sia necessario il passaggio di ambulanze se qualche abitante ha necessità sanitarie”.

Castello accessibile da Varenna

La strada, come detto, è utilizzata dai tanti che si recano al Castello di Vezio anche se, con il brutto tempo di domenica, ben pochi sarebbero quelli saliti al castello. “Non sappiamo se vi siano persone che devono scendere, cosa che resta possibile dal lato di Varenna. Dei turisti stranieri sono arrivati in paese urlando perché la strada era bloccata dalla frana e non potevano salire. Sono stati indirizzati appunto verso il sentiero che giunge al castello da Varenna”.