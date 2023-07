Cimitero di Onno utilizzato come “spogliatoio” dai bagnanti, il sindaco lo chiude

Il camposanto chiuso la domenica fino al 3 settembre per evitare comportamenti indecorosi

Il sindaco: “Trovate anche deiezioni”. Installati sei bagni auto pulenti per i bagnanti e i turisti

OLIVETO LARIO – Utilizzavano il cimitero di Onno, vicino alle spiagge, per cambiarsi e lavarsi dopo la giornata al lago. A causa di questi comportamenti irrispettosi il sindaco di Oliveto, Federico Gramatica, ha emesso un’ordinanza di chiusura del camposanto dalle ore 20 di sabato e alle ore 20 di domenica in vigore dal 1 luglio al 3 settembre.

Un provvedimento in realtà già preso negli anni scorsi, precisa il primo cittadino, che però quest’anno è stato ufficializzato con apposita ordinanza pubblicata sul sito del comune: “Si sono verificati episodi e comportamenti contrari al decoro, al rispetto e alla sacralità del sito, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ingresso al cimitero per l’utilizzo delle fontane per scopi assolutamente personali, ingresso con abbigliamento non consono e inopportuno, deiezioni etc” si legge sul documento.

Il sindaco spiega: “Anche quest’anno con l’inizio della stagione balneare abbiamo ricevuto diverse lamentele per questa frequentazione indecorosa del cimitero di Onno, così ho deciso di chiuderlo la domenica con apposita ordinanza”.

A fronte della mancanza di strutture ricettive che possano dare ai turisti del fine settimana i basilari servizi igienici, l’amministrazione comunale ha provveduto ad installare sei bagni autopulenti, quattro a Onno, uno a Vassena (nei pressi del campeggio La Fornace) e uno a Limonta: “Speriamo con questa iniziativa di disincentivare i frequentatori delle nostre spiagge a fare in giro i propri bisogni – ha commentato il sindaco – prima dell’estate abbiamo anche effettuato una pulizia massiccia dei lidi da rovi e vegetazione, proprio per evitare che le persone possano ‘nascondersi’ e sporcare le spiagge”.

Intanto, proseguono i controlli stradali contro la sosta selvaggia, soprattutto nei fine settimana: “Ringrazio la nostra Polizia Locale sempre impegnata – commenta Gramatica – quello dei posti auto non è un problema di facile risoluzione ma gli agenti stanno facendo del loro meglio per garantire l’ordine”.