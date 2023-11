Colico, controlli straordinari antidroga della Polizia di Stato

L’attività si è svolta lunedì pomeriggio alla presenza anche di due equipaggi del reparto Prevenzione Crimine

Controlli anche nelle aree boschive e in stazione a Piona

COLICO – Controlli nelle aree boschive e mirati posti di controllo a Dorio e Dervio e alla stazione ferroviaria di Piona con l’ausilio di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano.

Non è passato inosservato l’imponente dispiegamento di forze messo in campo, lunedì pomeriggio, dal questore di Lecco Ottavio Aragona, che ha predisposto un ulteriore mirato servizio della Polizia di Stato per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e, più in generale, quello dei reati predatori a Colico e nelle zone limitrofe.

Il personale delle squadre volanti, insieme agli equipaggi del Rpc di Milano, hanno identificato complessivamente 48 persone e controllato 32 veicoli.

Analoghi servizi saranno effettuati anche nelle prossime settimane.