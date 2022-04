Ancora una volta il rogo a Olgiasca è tornato a fare paura

Ennesima notte di lavoro per i Vigili del Fuoco, impegnati a contenere le fiamme

COLICO – Ancora una volta sembrava essere stato spento e invece, di nuovo, il grosso incendio che ormai da sabato sta bruciando i boschi di Olgiasca, a Colico, ha ripreso nuovamente vigore.

E’ la quarta notte che i Vigili del Fuoco, insieme ai volontari anti-incendio, lottano contro le fiamme e all’alba è iniziato il quinto giorno. Sono cinque gli automezzi dei pompieri impegnati nelle operazioni, sono giunti da Lecco Valmadrera Bellano e Morbegno.

Le operazioni che, fanno sapere dal Comando, continueranno per tutta la giornata di oggi.

Il canadair in azione ieri, con le sue gettate d’acqua, pareva aver dato il colpo di grazia all’incendio ma c’era grande attenzione, visto come lo stesso aveva già ripreso vigore nella giornata di Pasquetta. Si tenevano d’occhio i focolai, per timore si riprendessero, e così purtroppo è stato.