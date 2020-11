Dervio, ex titolare di concessionaria finisce in carcere

Bancarotta fraudolenta, appropriazione indebita e minacce

59enne imprenditore di Dervio portato in carcere

DERVIO – E’ stato tratto in arresto per diversi reati, con una condanna a oltre 4 anni di pena che dovrà scontare in carcere: venerdì sono stati i carabinieri di Colico ad accompagnare il 59enne di Dervio al penitenziario di Pescarenico.

L’uomo era titolare di una concessionaria d’auto a Dervio, ora fallita. E’ accusato dei reati di minacce, detenzione illegale di arma comune da sparo, bancarotta fraudolenta e appropriazione indebita.

La vicenda è iniziata circa otto anni fa: il 59enne, spiegano dall’Arma, si era fatto consegnare 9 autovetture per poterle valutare come permuta per un nuovo acquisto senza poi restituirle ai legittimi proprietari ed era stato denunciato per insolvenza fraudolenta e truffa, per aver emesso un assegno non coperto del valore di 21 mila euro. Con una pistola detenuta illegalmente, avrebbe inoltre minacciato i truffati che si erano presentati alla sua abitazione per chiedere la restituzione delle auto.