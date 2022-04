Il sindaco di Colico: “Grazie a tutte le squadre che hanno lavorato in questi giorni per spegnere il rogo”.

Prosegue la bonifica dell’area da parte dei volontari anti-incendio

COLICO – Dopo cinque giornate di lavoro da parte dei Vigili del fuoco e delle squadre antincendio, le fiamme che hanno turbato i boschi di Olgiasca sono state definitivamente estinte.

Allo scoppio dell’incendio gli abitanti di Precasciano, la zona più a rischio, sono stati invitati ad allontanarsi momentaneamente dal proprio domicilio per ragioni di sicurezza. Nessun pericolo invece per l’Abbazia di Piona, che è stata presidiata per sicurezza una notte dai Vigili del Fuoco.

Tutti gli sfollati hanno potuto comunque fare rientro e festeggiare la Pasqua nelle proprie abitazioni, in quanto la fase più critica dell’incendio era ormai stata superata. Il rogo, complice il vento si è rianimato più volte ed ora, al quinto giorno di battaglia, sembra definitivamente domato.

Le squadre di Vigli del Fuoco sono rientrate e sul posto proseguono il lavoro di bonifica i volontari anti-incendio. Sono circa una trentina gli ettari di bosco andati a fuoco.

“Tengo a ringraziare tutte le squadre che hanno operato in questi giorni – ci dice il sindaco Monica Gilardi – dai Vigili del fuoco, al responsabile DOS, alle squadre antincendio che hanno preso parte alle operazioni, alla Protezione civile, ai Carabinieri, alla Polizia Locale ed infine ai volontari della Croce rossa, intervenuti sabato sera per agevolare il trasporto di una persona invalida al di fuori della propria abitazione”.