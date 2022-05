Due incidenti nella notte lungo la Statale 36, nessun ferito grave

Soccorsi in azione intorno all’una e alle 4 di notte

Scontro nei pressi di Abbadia e auto fuori strada in zona galleria Fiumelatte

LECCO – Doppio incidente nella notte tra venerdì e sabato lungo la Statale 36. Il primo è avvenuto nei pressi di Abbadia, in direzione Nord, poco prima dell’una. In seguito a uno scontro tra auto sono state soccorse 4 persone tra cui un ragazzino di 15 anni, oltre a due uomini di 40 e 44 anni e una donna di 40 anni. Sul posto due ambulanze, l’automedica, Vigili del Fuoco e Polstrada. Fortunatamente nessuno sarebbe in gravi condizioni.

Poco dopo le 4 di notte, invece, un’auto è uscita di strada nella zona della galleria Fiumelatte in direzione Sud. Sul posto un’ambulanza, i Vigili del Fuoco e personale della Polstrada. Anche in questo caso, tra le cinque persone coinvolte, nessuno sarebbe rimasto ferito in maniera grave.