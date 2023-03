Tragico incidente a Varenna, morto un 64enne

E’ successo intorno alle 14.30, nell’incidente sono rimasti coinvolti due mezzi, un’auto e una moto

In posto i soccorsi, tre feriti, morto un 64enne

VARENNA – Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, domenica, lungo la strada provinciale 72 a Varenna, all’incrocio con la strada comunale che porta alla frazione Pino di Fiumelatte. Coinvolti due mezzi, un’auto e una moto, che per motivi da chiarire si sono scontrati.

Stando a quanto appreso pare che la moto viaggiasse sulla Provinciale mentre l’auto, proveniente dalla frazione di Fiumelatte, si stesse immettendo. Particolarmente violento l’impatto, nel quale un uomo di 64 anni, alla guida della due ruote, residente nel monzese, ha perso la vita. Altre tre persone sono state soccorse, due in codice giallo e una, la passeggera della moto, in codice rosso all’Ospedale di Varese Circolo.

Sul posto in massima urgenza si sono portate due ambulanze del Soccorso Bellanese, i Vigili del Fuoco, l’automedica e l’elisoccorso da Sondrio che ha verricellato direttamente in strada il personale medico. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.

La provinciale è attualmente chiusa al traffico.