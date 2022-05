Vandali in azione alla Chiesetta di Prada. Le associazioni: “Atto vile”

Ignoti hanno infranto una vetrata dell’edificio situato sopra l’alpe di Calivazzo

La chiesa di Prada, con bivacco, è dedicato alla memoria dei partigiani dell’89esima brigata Poletti

MANDELLO – Dopo aver danneggiato il rifugio Bogani (vedi articolo), ignoti vandali hanno colpito anche la Chiesetta di Prada, sopra all’Alpe di Calivazzo. Lo denunciano l’Archivio Comunale della Memoria Locale di Mandello insieme agli Alpini, all’Anpi, al CAI Grigne e al Consorzio Alpe di Era.

La Chiesetta con annesso piccolo bivacco aperto tutto l’anno è stata voluta e realizzata a ricordo dei Caduti Partigiani della 89a Brigata Poletti, che ha operato in quella zona.

Dalla sua inaugurazione, avvenuta nel 1964, è stata affidata per la sua custodia al Gruppo di Mandello dell’A.N.A. e riporta al suo esterno una delle targhe dei 15 sentieri “Partigiani sulle Grigne, nuovi itinerari della memoria”, curati dall’Archivio Comunale della Memoria Locale di Mandello del Lario e frequentati da alpinisti, escursionisti e turisti, italiani e stranieri.

Qualcuno avrebbe danneggiato le vetrate della chiesa, infrangendo il vetro. “Questo vile atto, già denunciato alle competenti Autorità – scrivono le associazioni – non farà venire meno l’impegno di tutte e tutti noi nell’onorare la memoria delle e dei partigiane/i cadute/i, nel mantenere vivi i loro ideali di libertà e di giustizia ed il loro amore per la nostra Patria e per le nostre montagne”.