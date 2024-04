In una scarpata col quad durante un intervento, feriti tre tecnici del Soccorso Alpino

I tre tecnici della stazione di Lecco stavano andando al rifugio Elisa per aiutare tre ragazzi in difficoltà

Fortunatamente nessuno sarebbe in pericolo di vita, due sono stati ricoverati in ospedale

MANDELLO DEL LARIO – Grande mobilitazione dei soccorsi nella serata di ieri, martedì 16 aprile, a Mandello sulla strada che conduce al Rifugio Elisa dalla frazione di Rongio. A seguito di una chiamata per tre giovani di 24, 25 e 26 anni (poi recuperati illesi) in difficoltà, appunto, nella zona del Rifugio Elisa, una squadra del Soccorso Alpino della stazione di Lecco si è subito attivata.

Due tecnici soccorritori con un tecnico sanitario sono partiti a bordo di un quad ma sono rimasti vittime di un incidente finendo in una scarpata. I tre sono riusciti a risalire in autonomia dal dirupo e sono riusciti a riportarsi sulla strada prima di allertare i soccorsi. Uno dei tecnici è stato trasportato all’ospedale di Varese, un altro all’ospedale di Monza, l’ultimo non avrebbe avuto bisogno del ricovero. Nessuno dei tre sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono quindi intervenuti i Vigili del Fuoco di Lecco, Bellano e Valmadrera e 2 Vigili del Fuoco del comando Sondrio, per un totale di 8 squadre (18 persone tra cui squadre Saf) a bordo di altrettanti mezzi fuoristrada, insieme ad altri tecnici del Soccorso Alpino. Grande anche il lavoro dei volontari del Soccorso degli Alpini di Mandello che hanno prontamente assistito i tre soccorritori feriti insieme al personale sanitario dell’automedica e dell’elisoccorso. Sul posto anche i Carabinieri. L’intervento è durato circa 4 ore.