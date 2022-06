Un 19enne è stato trasportato all’ospedale in codice giallo

L’allarme è scattato intorno alle 17 di oggi, 24 giugno, in via per Esino

PERLEDO – Paura poco dopo le ore 17 di oggi, venerdì 24 giugno, a Perledo per un incidente che ha visto coinvolto un giovane di 19 anni in bicicletta. Subito sono stati allertati i soccorsi, un’ambulanza del Soccorso Bellanese ha raggiunto via per Esino.

Fortunatamente il giovane non sarebbe in pericolo di vita, ma è stato trasportato all’ospedale di Lecco con un trauma cranico facciale. Allertato anche l’elisoccorso da Como.